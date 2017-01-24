Lyrboton Kome Gün Yüzüne Çıktı

Türkiye'nin ilk arkeoparkı olarak hizmet verecek olan Lyrboton Kome Antik Kenti'ndeki hamam ve kiliseler, yapılan temizlikle gün yüzüne çıkartıldı.



Türkiye'nin ilk arkeopark projesi için geçtiğimiz kasım ayında arkeolojik kazı çalışmalarının başlatıldığı Lyrboton Kome Antik Kenti'nde, bitki temizliğinin yapılmasıyla işlikler, evler, hamamlar ve kiliseler gün yüzüne çıktı.



Yapılan temizlikle düzenli bir görünüme kavuşan antik kent, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı.



Arkeoloji meraklıları, Varsak üzerindeki tepede yer alan 2 bin yıllık yerleşim yerini geziyor. Bölge, döneminin en zengin kentlerinden Perge Antik Kenti'ne zeytinyağı üretilen Lyrboton Kome'ye gelenler, çam ormanlarının altında gizli kalmış yerleşkedeki yaşam koşullarını öğreniyor.



Antik kentin ziyarete açılmasından sonra başlatılacak ikinci etapta, kazı, onarım ve sağlamlaştırma çalışmalarına başlanılacak.



Proje tamamlandığında restore edilmiş Arete Kulesi, zeytinyağı işlikleri, konutlar, kiliseler, hamam, sarnıçlar, mezarlar, floral ve jeolojik zenginlikler, doğa ve tarih parkı, halka ve turizme kazandırılmış olacak. Bu zenginlik Apollon- zeytin hasadı şenlikleri, doğa yürüyüşleri ve kültür gösterileri, müzecilik etkinlikleriyle canlı tutularak geliştirilecek.