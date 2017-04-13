- Lyonlu holiganlar Türk taraftarlara saldırdı



LYON - Lyon-Beşiktaş karşılaşması öncesi 10 binlerce Türk taraftar; ellerinde bayraklar, slogan ve marşlar eşliğinde Lyon sokaklarını coştururken Lyon holiganlarının saldırısına uğradı.

Sosyal medyada Fransızların yoğun paylaştığı Türk taraftar görüntüleri izleyenleri hayran bırakırken Lyon holiganları coşkulu havaya gölge düşürdü.

Saldırgan Lyon holiganlarınca biber gazı, taş ve sopalarla Türk taraftarlara saldırıldı.

Dev karşılaşmaya saatler kala taraftarların coşkusu ve gerginliği arttı. Tribünlerde bu gece Beşiktaş'a desteğe gelecek yaklaşık 20-25 bin Türk taraftar bekleniyor.