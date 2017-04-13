Lyon ve Beşiktaş taraftarları stada alınıyor



İki takım taraftarlarının stada girişinde polisle kısa süreli gerginlikler yaşandı



UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek Olympique Lyon ile Beşiktaş'ın taraftarları, Lyon Stadı'na giriş yapıyorlar.



Fransız polisi sıkı güvenlik önlemleri alırken, taraftarlar dikkatle arandıktan sonra stada sokuldu.



Öte yandan iki takım taraftarları da stadın kapılarından geçerken polisle kısa süreli gerginlikler yaşadılar.



Fransız polisi geniş güvenlik önlemleri altında taraftarların grup grup stada alınmasını sağlıyor.