Lyon ve Beşiktaş Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

UEFA, Lyon-Beşiktaş maçında yaşanan saha olayları dolayısıyla iki kulübü de disiplin kuruluna sevk etti. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fransız ekibi Lyon ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-1 yenik ayrılırken, maç sonunda da saha karışmıştı. UEFA, yaşanan olaylardan ötürü iki takımı da disiplin kuruluna sevk etti. UEFA'dan yapılan açıklamada Lyon'un, sahaya yabancı madde ve meşale atılması, merdiven boşluklarının dolu olması, taraftarlarının sahaya inmesi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi. Beşiktaş ise sahaya yabancı madde atılması ve tribünlerde yaşanan olaylar dolayısı ile disiplin kuruluna sevk edildi.



(İHA)