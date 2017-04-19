Lyon'un Savunma Sıkıntısı

Beşiktaş ile oynanan ilk maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen yıldız oyuncu Rafael ile yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Emanuel Mammana'nın yokluğu, Teknik Direktör Bruno Genesio'yu sıkıntıya soktu.



UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Beşiktaş'a konuk olacak olan Lyon'da savunma sıkıntısı yaşanıyor. Siyah-beyazlılar ile oynanan ilk karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Brezilyalı yıldız oyuncu Rafael, Vodafone Arena'da oynanacak mücadele forma giyemeyecek. İlk maçta oynadığı etkili futbolla dikkat çeken isimlerden olan stoper Mammana da dizinden yaşadığı sakatlığı atlatamadı ve Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio tarafından İstanbul'a getirilmeyecek. Yapılan son kontrollerin ardından Lyon'un sağlık ekibinin Arjantinli savunma oyuncusunun forma giymemesine karar verdiği belirtildi.



Lyon'un en tehlikeli ismi olarak dikkat çeken Depay da, UEFA kadrosunda bulunmadığı için Beşiktaş'a karşı yok. Stoper Mammana'nın yokluğunda Genesio'nun tercihini N'Kolou ya da Mbiwa'dan yana kullanması bekleniyor. Bastia maçında dinlendirilen ve kadroya dahil edilmeyen Jallet de Rafael'in yokluğunda sağ bekte forma giyecek. Bruno Genesio'yu sıkıntıya sokan diğer nokta da Jallet. 33 yaşındaki futbolcu, ilk maçta Rafael'in yerine ikinci yarıda oyuna dahil olmuş, ancak Ryan Babel karşısında etkisiz bir görüntü sergileyip sarı kart görmüştü. - İSTANBUL