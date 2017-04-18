Lyon'un Provokatörü!

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü karşılaşacağı Lyon'un kalecisi Antony Lopes'e dikkat...



Lopes karşılaşma öncesi ve maç sonrasında yaptığı hareketlerle sportmenliğe gölge düşürüyor. Tam bir provokatör izlenimi veren Lopes son oynadıkları Bastia maçında da oyunu çığrından çıkardı. Maç başlamadan önce rakip takımın taraftarlarına küfür eden ardından da yaptığı el ve kol hareketleriyle onları tahrik eden Lopes olayları körükleyen isimlerin en başında geliyor.



Bastia maçının durduğu anda evsahibi takımın yöneticilerinden Anthony Agostini, Lopes'in yanına gelerek kendisine birşeyler söyledi. Ancak Lopes rakip yöneticiyi iterek maçtaki gerilimi bir anda artırdı.







HER MAÇTA KAFASINDA 1000 TİLKİ VAR



Lopes'in bu hareketleri sık sık yaparak rakip takım futbolcularını ve tribünlerini tahrik etmesi artık bir alışkanlık haline geldi. Bu sezon Metz ile oynanan ve yarım kalan maçta da Metz 1-0 öne geçtikten sonra bir pozisyonda Lopes sakatlığını öne sürünce oyun durdu. Bu sırada sahaya yabancı maddeler atılmaya başlandı. Yabancı madde Lopes'in yüzüne gelmemesine rağmen yüzünü tutan Lopes maçın tatil edilmesinde yine baş aktör oldu.



(Takvim)