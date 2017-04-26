Lyon'un İki Yıldızı İçin Girişimler Başlıyor!

Önümüzdeki sezon şampiyonluğun güçlü adayı olacak ve taraftarları tribüne çekecek bir kadroyu oluşturma çabası içinde olan Fenerbahçe yönetimi girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Çeşitli alternatifler üzerinde duran Fenerbahçe yönetiminin listesine 2 yeni futbolcu daha girdi. Bu iki isim de Beşiktaş'ı UEFA Avrupa Ligi'nin dışına iten O.Lyon'da forma giyiyor. Lyon'un sol kanadında Beşiktaş savunmasına 2 maçta da zor anlar yaşatan Mathieu Valbuena için Fransız ekibinin kapısı çalınacak. 32 yaşında olan Valbuena'nın Lyon ile olan sözleşmesi 2018 yılının haziran ayında sona erecek. Fenerbahçe yaklaşık 2.5 milyon Euro olan bonservis maliyetini ödeyerek bu transferi bitirmeyi planlıyor.



RAFAEL İÇİN ÇOK CİDDİ PAZARLIK GEREKİYOR



Fenerbahçe'nin Lyon'dan listesine aldığı 2. isim ise takımın başarılı sağ beki Rafael. Daha önce 2 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2019 yılının haziran ayında sona eriyor. 4 milyon Euro civarında bonservis maliyeti var. Bu futbolcu için Sarı-Lacivertli yönetiminin satın alma opsiyonlu kiralama yöntemini devreye sokması ya da ciddi bir pazarlığa oturması gerekecek.



RAFAEL'İN HÜCUMA KATKISI DİKKAT ÇEKİYOR



26 yaşında ve 1.72 boyunda olan Rafael, savunmanın sağında hücuma da katkı veren, tekniği üst düzeyde bir futbolcu. Brezilyalı futbolcu Beşiktaş'a karşı da başarılı oyunuyla dikkat çekmeyi başarmıştı.



(Takvim)