Lyon'u İmha Planı Hazır!

Kara Kartal'ın başarılı teknik adamı Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon'a deplasmanda 2-1 yenildikleri maçın ardından oyuncularına rövanş konusunda uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Fransa'daki karşılaşmada gereksiz risk aldık ve 80 dakika elimizde tuttuğumuz oyunu son bölümde rakibimize verdik. Bu maç geride kaldı ancak gerekli dersleri almalıyız. Vodafone Arena'da taraftarımızın da büyük desteğiyle birlikte maça baskıyla başlayacağız ve baskıyla da bitireceğiz. Kimse artık gereksiz risk almasın. Çünkü kalemizde görebileceğimiz bir gol, bizim işimizi daha da zora sokabilir. Lyon'daki ilk yarı gibi oyunun hakimiyetini maç boyunca elimizde tutup yakalayacağımız pozisyonlarla tur biletini kapacağız" diyerek oyuncularına hedefi belirledi.



CENK'E ÖZEL UYARI



Lyon'da oynanan ilk karşılaşmada etkili olmakta güçlük çeken Cenk Tosun'la rövanş öncesinde özel olarak görüşen Şenol Güneş, "İlk maçta rakibin savunmacıları arasında adeta kayboldun. Rövanşta daha hareketli olup kendine pozisyon yaratman gerekiyor. Bu takımın 1 numaralı golcüsü sensin ve senin çaban bize turu getirecek" dediği öğrenildi.



HERKES YERİNE DÖNÜYOR



Quaresma'nın takıma dönecek olmasıyla Adriano'yu sol beke çekecek olan teknik direktör Şenol Güneş, ilk maçta bu bölgede görev yapan Duşko Tosic'i de stoper hattında görevlendirecek. Marcelo'nun yokluğunda Tosic'in partnerini Mitrovic olarak belirleyen Güneş, sağ bekte yine Gökhan Gönül'ü tercih edecek. Ön liberoda Atiba-Oğuzhan ikilisini bozmayacak olan Güneş, kanatlarda Ricardo Quaresma ve Babel'i, 10 numara hattında Talisca'yı ve ileri hatta da Cenk Tosun'u sahaya sürecek.



(Fanatik)