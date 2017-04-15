Lyon'u Eleyeceğiz"

İşte Fikret Orman'ın sözleri:



"Adamlar maçın başında 2-0 öne geçse, 80'de 2-1 yapsak herkes mutlu olacaktı, yüzler gelecekti. Evet, biz onları burada yeneceğiz. Bu turu geçeceğiz.



Beşiktaş yönetimi, ne yapmadı ki yapması lazım. Neyi pay edemiyoruz. Bunlarla Beşiktaş'ın kamuoyunu meşgul ediyoruz. Beşiktaş birlik içerisindedir. Bizim tek sevdamız Beşiktaş! Bizim şahsi bir hesabımız yok. Biz asil değil, biz vekiliz. Sizin namınıza bu işi yapıyoruz. Hata yapabiliriz, olabilir. Sizin için mücadele ediyoruz. Bu camiayı göğsünü gere gere dolaştırmak için uğraşıyoruz.



Beşiktaş'ın büyüklüğünü Lyon bile kabul ediyor. Girdiler aldık diyorlar. Bu nasıl bir taraftarmış ki her yeri dolduruyor Avrupa'nın her yerinden. Para kazanmak için sattılar o biletleri. Şimdi faturayı bize çıkartmak istiyorlar. Burası bizim evimiz Arena, korkmasınlar! Güzel güzel maçlarını seyretsinler. Bize öyle ayak oyunları yapmasınlar. Türkiye'de de yapıyorlar, ağızlarının payını veriyoruz. Onlar da paylarını verebiliriz."