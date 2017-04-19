Lyon Teknik Direktörü Genesio: "Yarın Sadece Futbolun Oynanacağı Bir Maç Olmalı"

Maxime Gonalons: "Yarınki atmosfere hazırız. Çok gürültü bir stat bekliyoruz"



Olympique Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, Beşiktaş ile yarın oynayacakları UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Genesio, Bastia maçından sonra olan olayları aştıklarını ifade ederek, "Güvenlik ile ilgili Türkiye'den büyük teyit aldık. Bununla ilgili şüphemiz yok. Yarın çok önemli bir maç oynayacağız" dedi.



Takımdaki bu maç için son durumu açıklayan teknik adam, "Pazartesi günü futbolcuların dayanışma halinde olduğunu gördüm. Hedefe odaklandıklarını gördüm. Bu sezon oynayacağımız en önemli maç. Psikolojilerini de buna yönelik hazırladılar" diye konuştu.



Genesio, çok olaylı bir sezon geçirdiklerinin hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı;



"Bunların sorumlusu ben değilim. Ben takımın hazırlamaktan sorumluyum. Vahim bir sonuç olmadı şiddet olaylarından. Önemli olan futbol konuşmamız. İki takım arasında olabilecek şeyler bunlar. Bunlar bizi çok şey öğretiyor. Zorluklarla uğraşarak nasıl galip geleceğini öğretiyor."



Zor bir takıma karşı oynayacaklarını dile getiren Genesio, "Bizim için çok zor bir takıma karşı oynayacağız. Büyük konsantrasyon gerekiyor. Yarın sadece futbolun oynanacağı bir maç olmalı. Maçın sonuçtan ziyade dostluk ve anlayış içinde geçmesi gerekiyor. Bizim için gol atmak da önemli. 0-0'da da tur atlıyoruz. Yarın kendi futbolumuzu oynayacağız. Daha sonra tur atlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ın iyi bir takım olduklarını söyleyen Genesio, "Kolektif futbolu iyi oynuyorlar. Bireysel olarak da iyiler. Yarınki maçın kaderini detaylar belirleyecek" şeklinde konuştu.



Fransız ekibinin orta saha oyuncusu Maxime Gonalons ise, "Zor bir hafta oldu. Çok zor şeyler yaşadık. Önceliğimizin futbol olmasını isterdik. Oyunumuza konsantre olmak isterdik. Yine de ikinci maç için iyi hazırlanmaya çalıştık" dedi.



Bastia maçında yaşanan olaylardan sonra takımın son durumunun sorulması üzerine Gonalons, "Bu hafta zor şeyler yaşadık. Bugün çok iyi karşılandık. Güvenlik açısından şüphemiz yok. Güvenli bir şehirde olduğumuzu düşünüyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Futbola odaklanamıyorduk. Şiddet olayların yaşanması bizi düşündürüyor. Futbolda böyle şeyler olabilir. Bunun içinde önemler alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Yarınki maçın ilk maçtan farklı olacağını vurgulayan Gonalons, "Çok gürültülü ve zorlu olacak. 40 bin Türk taraftarı olacak. Geçen hafta ilk yarıda çok iyi oynamadık. 1 gol yedik. İkinci yarı kendimizi bulduk. Çok farklı ikinci yarı yaşadık. Yarın çok zorlu bir maç olacak" dedi.



Vodafone Arena'nın atmosferinin sorulması üzerine Gonalons, "Bu atmosfere hazırız. Çok gürültü bir stat bekliyoruz. Oyuna odaklanacağız. Ne yapıp, yapamayacağımızı biliyoruz. Yarın maç için çok konsantreyiz. Yarın çok farklı maç olacak" yanıtını verdi.



Son karşılaşmalarda yaşanan olaylardan dolayı çok zor geçirdiklerini belirten Gonalons, "Zor şartlarda oynadık. Sahaya çıkmak istemedik. Maçta kendimizi bulmak çok zordu. Yarın böyle bir şey beklemiyoruz. Güvenlik açısından şüphemiz yok" dedi.



İstanbul'a çok büyük bir savaşa geldiklerini vurgulayan Fransız oyuncu, "Büyük bir Türk takıma karşı oynayacağız. Büyük maç olacak. Bastia maçından sonra moralimiz bozuldu. Bunlarında futbolda olacağını düşünüyoruz. Hayatta olabilecek olaylar. Farklı takımla farklı bir atmosferde oynayacağız. Kendimizi çok vermemiz gereken bir maç olacak" şeklinde konuştu.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI



Bu arada Fransız temsilcisi Olympique Lyon, Beşiktaş ile oynayacakları maçın son taktik çalışmasını Vodafone Arena'da gerçekleştirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Genesio açıklama



Gonalons açıklama



Antrenmandan görüntüler



HABER - KAMERA: HAKAN TARHAN - İSTANBUL / DHA



19.04.2017 - Haber Kodu : 170419193



19.04.2017 - Haber Kodu : 170419194