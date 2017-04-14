Lyon Teknik Direktörü Genesio: Tur Şansımız Yüzde 50

Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, Beşiktaş maçının ardından önce TRT Spor'a konuştu daha sonrasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ İLK YARIDA HAKİMDİ"

"İlk yarıda Beşiktaş oyuna hakimdi. İkinci yarıda oyuna hakimdik. Onları zora soktuk. Saflar arasını sıkı tuttuk ve golleri bulduk."

"İSTANBUL'DA SICAK BİR ATMOSFER"

"İstanbul'da sıcak bir atmosfer olacağını biliyoruz. Muazzam bir taraftar önünde oynayacağımızı biliyoruz. Ancak bunun altından kalkacağız. Üst seviyede oyuncularımız var. Bunun kontrolünü sağlamak onların görevi olacaktır."

"MOTİVASYONUMUZU ETKİLEDİ"

Bruno Genesio maçın başında yaşanan olaylar ve müsabakanın geç başlamasıyla ilgili olarak, "Tam maça hazırdık, tam maça konsantre olduk, maçın başlangıcının ertelenmesi bizi bozdu." dedi.

"İLK YARIDA ZORLANDIK"

"İlk yarı zorlandık ve ilerde basmaya çalıştık. İyi bir gol attı Beşiktaş. Hak edilmiş bir goldü. Ancak ikinci yarıda daha iyi bir Lyon vardı. 1-1'den sonra takım daha da açıldı ve hak edilmiş bir galibiyet kazandık."

"TUR ŞANSI %50 %50"

"Henüz ilk maçı oynadık. İkinci maç zor olacaktır. Beşiktaş iyi bir takım ve kendi sahasında presle oynayan bir takım. Ancak biz buna hazırız. Rövanşta da elimizden geleni yapacağız. Şansların %50, %50 olduğunu düşünüyorum."

İSTANBUL VE GÜVENLİK AÇIKLAMASI

Bruno Genesio çıkan olayların ardından İstanbul'da oynanacak rövanşta güvenlik konusuyla alakalı olarak,"İstanbul'da güvenlik güçlerine güveniyoruz. Oyunu seyirciler değil, futbolcular oynuyor. Bu sebeple şu anda çok endişeli değilim." diye konuştu.