Lyon Taraftarları Istanbul'a Gelecek mi ?

İstanbul'da 20 Nisan günü oynanacak Beşiktaş-Lyon maçında Lyon taraftarı bulunmayacak. İstanbul'da 20 Nisan Perşembe günü oynanacak Beşiktaş-Lyon maçında Lyon taraftarının gelmeyeceği duyuruldu. Kararın UEFA ve Fransız Büyükelçiliği ile anlaşmalı alındığı aktarıldı. İstanbul'da 20 Nisan Perşembe günü oynanacak maçta Lyon taraftarının yanı sıra herhangi bir VIP'nin de bulunmayacağı, sadece oyuncu, takım teknik ekibi ve Başkan Jean-Michel Aulas'ın olacağı öğrenildi.



Öte yandan perşembe günü Lyon'da yaşanan olaylar sebebiyle maç 50 dakika gecikmeli başlamış, 12 Lyon ve Beşiktaş taraftarı gözaltına alınmış ve 7 kişi yaralanmıştı. Her iki takım da sorumlu bulunarak UEFA'nın disiplin prosedürüne maruz kaldı.



(Özlem Kaplan / İHA)