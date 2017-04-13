Lyon Taraftarları, Beşiktaş Tarafından Gelen Cisimler Nedeniyle Sahaya İndi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçında Avrupa'daki tek temsilcimiz Beşiktaş, Fransız devi Lyon'a konuk oldu.

LYON SAHAYA İNDİ

Maçın başlamasına yaklaşık 15 dakika kala Beşiktaşlı taraftarlar, ses bombaları ve yabancı cisimlerle Lyonlu taraftarları taciz etti.

Lyon taraftarları da kaçacak yer bulamayınca sahaya inmek zorunda kaldı.

YETKİLİLER SAHAYI BOŞALTMAYA ÇALIŞIYOR

Türkiye saati ile 22:05'te başlaması planlanan maçın zamanında başlayabilmesi için görevliler sahayı boşaltmaya çalışıyor. Lyon Başkanı Aulas, tribüne çıktı, mikrofonu eline aldı ve taraftarlara sakin olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.