Lyon Sokaklarını Beşiktaş Çarşı'ya Çevirdiler
Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak olan Avrupa Ligi Çeyrek final ilk maçı öncesinde Lyon sokaklarına Beşiktaşlı taraftarlar hakim.
Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak olan Avrupa Ligi Çeyrek final ilk maçı öncesinde Lyon sokaklarına Beşiktaşlı taraftarlar hakim.
Yaklaşık 20 bin Türk taraftarın izlemesi beklenen Lyon-Beşiktaş maçı öncesinde cadde ve kafeleri dolduran Siyah-Beyazlılar, Lyon'u "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratları ile inletiyor. Taraftarlar Lyon sokaklarını adeta Beşiktaş Çarşı'ya çevirdiler. - Danaş