Lyon sokaklarını Beşiktaş Çarşı'ya çevirdiler



Siyah-Beyazlılar Lyon'u Şampiyon Beşiktaş tezahüratları ile inletiyor



Ali DANAŞ, Engin AKGÜRBÜZ, Lyon (DHA) - Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak olan Avrupa Ligi Çeyrek final ilk maçı öncesinde Lyon sokaklarına Beşiktaşlı taraftarlar hakim.



Yaklaşık 20 bin Türk taraftarın izlemesi beklenen Lyon-Beşiktaş maçı öncesinde cadde ve kafeleri dolduran Siyah-Beyazlılar, Lyon'u Şampiyon Beşiktaş tezahüratları ile inletiyor. Taraftarlar Lyon sokaklarını adeta Beşiktaş Çarşı'ya çevirdiler.



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-Taraftarların Lyon sokaklarındaki görüntüleri, tezahüratları



(Tür: Spor)