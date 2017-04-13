Lyon Sokaklarını Beşiktaş Çarşı'ya Çevirdiler
Lyon sokaklarını Beşiktaş Çarşı'ya çevirdilerSiyah-Beyazlılar Lyon'u Şampiyon Beşiktaş tezahüratları ile inletiyorAli DANAŞ, Engin AKGÜRBÜZ, Lyon (DHA) - Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak olan Avrupa Ligi Çeyrek final ilk maçı öncesinde Lyon sokaklarına Beşiktaşlı...
Lyon sokaklarını Beşiktaş Çarşı'ya çevirdiler
Siyah-Beyazlılar Lyon'u Şampiyon Beşiktaş tezahüratları ile inletiyor
Ali DANAŞ, Engin AKGÜRBÜZ, Lyon (DHA) - Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak olan Avrupa Ligi Çeyrek final ilk maçı öncesinde Lyon sokaklarına Beşiktaşlı taraftarlar hakim.
Yaklaşık 20 bin Türk taraftarın izlemesi beklenen Lyon-Beşiktaş maçı öncesinde cadde ve kafeleri dolduran Siyah-Beyazlılar, Lyon'u Şampiyon Beşiktaş tezahüratları ile inletiyor. Taraftarlar Lyon sokaklarını adeta Beşiktaş Çarşı'ya çevirdiler.
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-Taraftarların Lyon sokaklarındaki görüntüleri, tezahüratları
(Tür: Spor)