Lyon Sokaklarını Beşiktaş Çarşı'ya Çevirdiler

Lyon sokaklarını Beşiktaş Çarşı'ya çevirdilerSiyah-Beyazlılar Lyon'u Şampiyon Beşiktaş tezahüratları ile inletiyorAli DANAŞ, Engin AKGÜRBÜZ, Lyon (DHA) - Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak olan Avrupa Ligi Çeyrek final ilk maçı öncesinde Lyon sokaklarına Beşiktaşlı...

Lyon Sokaklarını Beşiktaş Çarşı'ya Çevirdiler

Lyon sokaklarını Beşiktaş Çarşı'ya çevirdiler

Siyah-Beyazlılar Lyon'u Şampiyon Beşiktaş tezahüratları ile inletiyor

Ali DANAŞ, Engin AKGÜRBÜZ, Lyon (DHA) - Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak olan Avrupa Ligi Çeyrek final ilk maçı öncesinde Lyon sokaklarına Beşiktaşlı taraftarlar hakim.

Yaklaşık 20 bin Türk taraftarın izlemesi beklenen Lyon-Beşiktaş maçı öncesinde cadde ve kafeleri dolduran Siyah-Beyazlılar, Lyon'u Şampiyon Beşiktaş tezahüratları ile inletiyor. Taraftarlar Lyon sokaklarını adeta Beşiktaş Çarşı'ya çevirdiler.

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-Taraftarların Lyon sokaklarındaki görüntüleri, tezahüratları

(Tür: Spor)

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