Lyon Teknik Direktörü Genesio: Umarım Futbolun Konuşulduğu Bir Maç Olur

Lyon teknik direktörü Bruno Genesio, yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"YAŞANAN OLAYLARDA VAHİM SONUÇ OLMADI"

"Ben takımın hazırlanmasından ve çalıştırmaktan sorumluyum. Allah'tan vahim bir sonuç olmadı yaşanan şiddet olaylarında. Önemli olan futbol konuşmaktır. Yaşadıklarımız bize önemli şeyler öğretiyor, zorlukları aşarak nasıl galip geleceğimizi öğretiyor."

"YALNIZCA FUTBOLUN OYNANACAĞI MAÇ OLMALI"

"Bizim için çok zor ve büyük bir takıma karşı oynayacağız yarın. Zor ve büyük takımlara karşı oynamak da her zaman büyük konsantrasyon gerektiriyor. Yarınki maç yalnızca futbolun oynanacağı maç olmalı. Alacağımız sonuçtan ziyade iki takım için de anlayış içinde geçmesi gerekiyor."

"Bizim için gol atmak her zaman önemli ama 0-0 da bizi tur atlatıyor. yarın biz kendi oyunumuzu ve tarzımızı oynayacağız daha sonra da tur atlamak istiyoruz."

"OLAYLAR BİZİ ETKİLEMEYECEK"

"Açıkçası kalan son 5 haftayı zorlu olarak görmüyorum. Çünkü biz Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımız. Juventus'a karşı oynadık, iyi sonuçlar aldık. Roma'ya karşı oynadık, kaybetsek de iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ligde iki puan fazlamız var. Bu olaylar bizi etkilemeyecek. Hedeflerimize odaklanmaya, maçlarımızı oynamaya devam edeceğiz."

"MAÇI DETAYLAR BELİRLEYECEK"

"3 takım da birbirinden çok farklı. (Roma, Juventus, Beşiktaş) Beşiktaş çok iyi bir takım. Çok kollektif bir takım. Bireysel olarak farklı olsalar da Beşiktaş'ın kollektif başarısı tartışılmaz. Yarınki maçta detaylar maçın sonucunu belirleyecek."