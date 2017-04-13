Lyon Maçı Öncesi Nefesler Tutuldu!

Siyah-beyazlı takımda kart cezalısı Aboubakar ve sakat olan Quaresma maçta forma giyemeyecek.



Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis üstlenecek. Teodoro Sobrino'nun dördüncü hakem olacağı mücadelede, Carlos Gomez ile Jesus Gil Manzano ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.



Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda oynanacak?



Lyon Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 22: 05'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı-grafikli anlatımı fanatik.com.tr'de olacak.



MUHTEMEL 11'LER



LYON: Lopes, Rafael, Mbiwa, Diakhaby, Morel, Tolisso, Tousart, Cornet, Fekir, Valbuena, Lacazette



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosiç, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Adriano, Cenk