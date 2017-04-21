Lyon Maçı Beşiktaş'ın Kasasını Doldurdu

Kartal Yuvası mağazalarının Lyon karşılaşmasına yönelik başlattığı kampanyada Beşiktaş, maç günü 1 milyon TL'den fazla gelir elde etti. UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında karşılaşacakları Lyon maçı öncesinde Kartal Yuvası Mağazaları'nın başlattığı yüzde 20'lik indirim etkisini gösterdi. Pazartesinden Perşembe gününe kadar süren kampanyada 155 TL olan formalar 124 TL'ye indi ve siyah-beyazlı taraftarlar, sezon formalarının yanı sıra tüm ürünlere de büyük ilgi gösterdi.



Bu kampanyaya büyük ilgi gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, kampanyayı kaçırmayarak Kartal Yuvası Mağazaları'nda kulübe olan sevgisini Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerini alarak gösterdi. Bu kampanyada Lyon maçının olduğu gün tüm mağazalarda siyah-beyazlıların 1 milyon TL'den fazla gelir elde ettiği öğrenildi.



(Oğuzhan Ort/İHA)