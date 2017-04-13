Lyon'lu ve Beşiktaşlı Oyuncular Sahaya Beraber Çıktı
Lyon'lu ve Beşiktaşlı futbolcular sahaya birlikte çıkarak orta sahada yuvarlak oluşturdu. Teknik direktörler de tribünleri alkışladı. Daha sonra futbolcular da birbirlerine sarıldı.
Taraftar olayları nedeniyle geç başlayan Avrupa Ligi'ndeki Lyon-Beşiktaş maçında oyuncular ve teknik direktörler sahaya beraber çıktı.
GÜZEL GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Futbolcular beraberce orta yuvarlağa gidip çember oluşturdu. Teknik direktörler de tribünleri selamladı. Daha sonra tüm oyuncular birbirlerine sarılarak başarılar diledi.
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