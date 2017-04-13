Lyon'lu Taraftarlar, Kadın Çocuk Demeden Beşiktaşlı Taraftarlara Saldırdı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lyon-Beşiktaş maçında en çok konuşulan olay taraftarların kavgası oldu.

KADIN ÇOCUK DEMEDEN SALDIRDILAR

Ev sahibi takım taraftarları, kadın ve çocukların bulunduğu Beşiktaş tribününe giderek sopalarla saldırdı. Bu görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti.

KOLTUK DEĞNEĞİYLE VURDU

Özellikle bir Fransızın elindeki koltuk değneğiyle bir çocuğa saldırdığı anlar, karşılaşma öncesi yaşananların özeti oldu.