Lyon'lu Taraftarlar, Kadın Çocuk Demeden Beşiktaşlı Taraftarlara Saldırdı
Avrupa Ligi'ndeki Lyon-Beşiktaş maçında ev sahibi takım taraftarları, kadın ve çocukların bulunduğu tribündeki taraftarlara saldırdı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lyon-Beşiktaş maçında en çok konuşulan olay taraftarların kavgası oldu.
KADIN ÇOCUK DEMEDEN SALDIRDILAR
Ev sahibi takım taraftarları, kadın ve çocukların bulunduğu Beşiktaş tribününe giderek sopalarla saldırdı. Bu görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti.
KOLTUK DEĞNEĞİYLE VURDU
Özellikle bir Fransızın elindeki koltuk değneğiyle bir çocuğa saldırdığı anlar, karşılaşma öncesi yaşananların özeti oldu.
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