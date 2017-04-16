Lyon'lu Futbolculara Saldırı: Maç Iptal Edildi!

Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi Olympique Lyon takımının oyuncuları, Bastia deplasmanında saldırıya uğrayınca, karşılaşma iptal edildi. Fransa 1. Ligi'nin 33. hafta maçında Bastia'ya konuk olacak Lyon'a, rakip takım taraftarları saldırdı. Maç öncesinde sahaya giren Bastia taraftarları Lyonlu futbolculara saldırdı. Güvenlik güçleri araya girerken, Lyonlu futbolcular da zor bela sahayı terk etti.



Saldırının ardından ortalığın yatışması ile maç oynandı ve ilk yarı 0-0 bitti. Devre arasında Lyonlu futbolcular soyunma odasına girerken bir kez daha saldırıya uğradı. Futbolcuların soyunma odasına gitmesinin ardından Lyon ve Bastia yönetiminin Fransa Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşme sonrası maç iptal edildi. Karşılaşma ileri bir tarihte oynanacak.



(İHA)