Lyon'lu Futbolcu Tolisso, Beşiktaş Tribünlerine Hareket Yaptı
Lyon'da forma giyen Tolisso, Beşiktaş'ı penaltılarda eledikleri maç sonrasında tribünlere el-kol hareketi yaptı.
Avrupa Ligi'nde penaltılara kadar giden maç sonrası Beşiktaş'ı eleyen Lyon'un yıldız futbolcusu Tolisso, sevinç gösterileri esnasında çirkin hareketlerde bulundu. Son penaltıyı kurtaran kaleci Lopes'e doğru koşan Lyon'lu futbolcular yarı finali kutlarken; adı dev kulüplerle anılan Tolisso, tribünlere dönerek el-kol hareketlerinde bulundu.
ANONSÇUDAN TRİBÜNE: SAKİN OLUN
Skorer'in haberine göre; siyah-Beyazlı taraftarlar, bu futbolcuya yoğun tepki gösterdi. Vodafone Arena anonsçusu ise tribünlerde sakin olmalarını istedi. Beşiktaşlı taraftarlar ise tahriklere kapılmayıp takımlarına destek oldu.
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