Lyon'lu Futbolcu Tolisso, Beşiktaş Tribünlerine Hareket Yaptı

Avrupa Ligi'nde penaltılara kadar giden maç sonrası Beşiktaş'ı eleyen Lyon'un yıldız futbolcusu Tolisso, sevinç gösterileri esnasında çirkin hareketlerde bulundu. Son penaltıyı kurtaran kaleci Lopes'e doğru koşan Lyon'lu futbolcular yarı finali kutlarken; adı dev kulüplerle anılan Tolisso, tribünlere dönerek el-kol hareketlerinde bulundu.

ANONSÇUDAN TRİBÜNE: SAKİN OLUN

Skorer'in haberine göre; siyah-Beyazlı taraftarlar, bu futbolcuya yoğun tepki gösterdi. Vodafone Arena anonsçusu ise tribünlerde sakin olmalarını istedi. Beşiktaşlı taraftarlar ise tahriklere kapılmayıp takımlarına destek oldu.