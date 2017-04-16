Lyon Kalecisi Anthony Lopes, Bastia'lı Bir Taraftara Saldırdı

Fransa Ligi'nde Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon deplasmanda Bastia'ya konuk oldu. Karşılaşma saha olayları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

LYON KALECİSİ ÇILDIRDI

Maç öncesi Bastia'lı taraflar, ısınmaya çıkan Lyon futbolcularına saldırmış ve maç geç başlamıştı. Daha sonra ilk yarının bitmesiyle beraber sahaya giren taraftarlar, doğrudan Lyon kalecisi Anthony Lopes'in yanına gitti. Lopes de taraftara saldırdı.