Lyon Kalecisi Anthony Lopes, Bastia'lı Bir Taraftara Saldırdı
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olan Lyon'da kaleci Anthony Lopes, ligdeki Bastia maçında rakip takım taraftarlarından birine saldırdı.
Fransa Ligi'nde Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon deplasmanda Bastia'ya konuk oldu. Karşılaşma saha olayları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
LYON KALECİSİ ÇILDIRDI
Maç öncesi Bastia'lı taraflar, ısınmaya çıkan Lyon futbolcularına saldırmış ve maç geç başlamıştı. Daha sonra ilk yarının bitmesiyle beraber sahaya giren taraftarlar, doğrudan Lyon kalecisi Anthony Lopes'in yanına gitti. Lopes de taraftara saldırdı.
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