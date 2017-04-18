Lyon Kadroyu Açıkladı! Arjantinli Savunmacı Yok!

Tarihi Beşiktaş - Lyon maçı öncesinde Lyon'un kadrosu belli oldu. Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, 22 kişilik bir kadroyu İstanbul'a getirmeye karar verdi.



Lyon'un kadrosunda cezalı Rafael ve UEFA listesinde yer almayan Memphis Depay ile birlikte, ilk maçta oynayan 21 yaşındaki Arjantinli stoper Emanuel Mammana yer almazken, hafif sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena ise kadroda kendine yer buldu.



Lyon'un Beşiktaş maçı kafilesinde; Lopes, Gorgelin, Mocio, Gaspar, Jallet, Diakhaby, Yanga-Mbiwa, Nkoulou, Morel, Rybus, Aouar, Darder, Ferri, Tolisso, Gonalons, Tousart, Cornet, Fekir, Valbuena, Ghezzal, Mateta, Lacazette isimleri yer aldı.



Beşiktaş - Lyon maçı ne zaman oynanacak? Hangi kanaldan yayınlanacak?



Beşiktaş - Lyon maçı 20 Nisan Perşembe akşamı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. KarşılaşmayıSırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic'in yönetecekken, yardımcılıklarını, Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek.



Kaynak: Sporx.com