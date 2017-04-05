Lyon, Deplasmanda 3 Puanı 3 Golle Aldı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon, deplasmanda Metz'i 3 - 0 mağlup etti.



Fransa Ligue 1'deki erteleme maçında Lyon, Saint-Symphorien Stadı'nda Metz'e konuk oldu. 59. dakikada Lacazette, 87. dakikada Ferri ve 90. dakikada Tolisso'nun golleriyle mücadeleyi 3-0 kazanan Lyon, 31 hafta sonunda 54 puanla 4. sırada yer aldı.



Lyon 13 Nisan'da UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk mücadelesinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.



İSTANBUL / DHA