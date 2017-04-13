Lyon'daki Ermeniler: Tüm Ermeniler Beşiktaş Maçında Lyon'un Arkasında

Lyon - Beşiktaş maçı öncesinde Fransız ekibine sürpriz bir çağrı geldi. Lyon'un stadının bulunduğu Decines banliyösünde yaşayan Ermeniler, oyunculara 'Bizim için oynayın' çağrısı yaptı.

"TÜRKLER KALBİMİZDE YOK"

Fransız RMC kanalının röportaj yaptığı Ermeni asıllı Fransız taraftar Christian Manoukian, "Türkler kalbimizde çok yerleri olmadıklarını bilirler. Tüm Ermeniler Lyon'un arkasında. Oyuncular Ermeni kökenli Lyon taraftarları için oynasınlar, bu onları motive etsin" ifadelerini kullandı.

"ERMENİSTAN İÇİN OYNAYACAKLARININ FARKINA VARSINLAR"

Bir başka Ermeni taraftar Yohan Manoukian ise, "Türkler milliyetçidir, bütün maç boyunca tezahüratlar yapacaklar. Bu biletler bizim kasabamızda değil de, Türklere nasıl satıldı anlamıyorum. Yöneticiler, stadı Ermenilerle doldurup Lyon'u desteklemelerini sağlayabilirlerdi. Lyon'da oyuncular, Decines'teki Ermeniler için oynayacaklarının farkına varsın. Lacazette, beni dinliyorsan, 3 katı daha iyi performans göstermelisin" diye konuştu.

ERMENİSTAN'IN PROPOGANDA KALESİ

"Küçük Ermenistan' olarak bilinen ve yaklaşık 100 bin Ermeni asıllı vatandaşın yaşadığı Decines'te, sözde Ermeni soykırımını destekleyen paneller yapılıyor, dernekler bulunuyor. Kasabanın birçok noktasında heykeller ve '1915 hatıraları' da yer alıyor. Ermeni derneklerinde ise, Türkiye'nin doğusundaki birçok şehrin Ermenistan'a ait olduğunu gösteren haritalar insanlara anlatılıyor.