Lyon'da Tribünler Karıştı

Lyon-Beşiktaş maçı öncesi tribünlerde olaylar çıktı. Fransız ekibinin taraftarları sahaya inerken, güvenlik güçleri ve kulübün başkanı seyircileri sakinleştirmeye çalıştı. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Lyon ile karşılaşıyor. Mücadele öncesi Lyonlu taraftarlar saha dışında olduğu gibi saha içinde de olaylar çıkardı. Yaklaşık bine yakın taraftar sahaya inerek kale direklerine saldırıp, fileleri sökmeye çalıştı. Güvenlik güçleri ve kulüp yöneticilerinin çabaları sonucu taraftarlar sahadan çıkarıldı. Güvenlik önlemleri tam anlamıyla alınamadığı için ise karşılaşma 22.05'te başlayamadı.



(İHA)