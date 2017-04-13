Lyon'da Taraftar Sahaya İndi! Olaylar Büyük!

Lyon'da olaylar durulmuyor... Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala binlerce Lyon taraftarı tribünlerden sahaya indi.



Tribünlerde üst katlarda bulunan Beşiktaşlı taraftarların alt bölümde yer alan Lyon taraftarlarının üzerine doğru torpil ve meşaleler atttığı ve Lyon taraftarının bunun üzerine tribünlerden aşağı inerek sahaya indiği öğrenildi. Fransız polisi de güvenliği sağlamak için saha içerisine girdi.











(Fanatik)