Lyon'da Altın Taşıyan Araca Soygun

Fransa'nın Lyon kentinde altın taşıyan araç yol üzerinde soyguncuların saldırısına uğradı.



Fransız polisi, Lyon yakınlarında La Tour de Salvagny'de ters yola giren iki araç, altın taşıyıcı aracının yolunu keserken üçüncü bir araç da arkadan kıstırıp aracı durdurdu. Taşıma aracı ile kendi kullandıkları araçları ateşe verip başka bir araçla kaçan ağır silahlı 6 soyguncunun henüz ne kadar çaldığı bilinmiyor. Soygun sırasında yaralananın olmadığı öğrenildi.



Öte yandan daha önce Aralık ayında da aynı şekilde ve aynı bölgede 2.5 milyon Euro'luk 70 kilo altın tozu çalınmış, fakat soyguncular yakalanamamıştı. - PARİS