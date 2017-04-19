Lyon, Beşiktaş Sınavına Hazır

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fransız ekibi Lyon, Vodafone Arena'da son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Bruno Genesio, oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Genesio gözetiminde maçın oynanacağı Vodafone Arena'da yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra pas çalışmasının ardından, antrenmanın basına açık ilk 15 dakikası sona erdi. Lyon basına kapalı bölümünde yarın oynayacağı karşılaşma için taktik çalışmasını gerçekleştirdi.



(Oğuzhan Ort /İHA)