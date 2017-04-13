Lyon, Beşiktaş Oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşma öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakayı coşkulu bir şekilde bekledi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşma öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakayı coşkulu bir şekilde bekledi.
Kaynak: Dunya.com
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