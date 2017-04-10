Lyon - Beşiktaş Mücadelesi "Çok Yüksek Riskli Maç" Statüsünde

Engin AKGÜRBÜZ - LYON / DHA UEFA Avrupa Ligi Çeyrek finalinde oynanacak Lyon - Beşiktaş karşılaşması emniyet açısından "çok yüksek riskli maç" statüsüne alındı.

Lyon - Beşiktaş Mücadelesi

Engin AKGÜRBÜZ - LYON / DHA 

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek finalinde oynanacak Lyon - Beşiktaş karşılaşması emniyet açısından "çok yüksek riskli maç" statüsüne alındı.

Perşembe günü Fransa'da oynanacak maçı Fransız emniyeti, "çok yüksek riskli maç" olarak nitelendirdi.

Risk ölçeği 4 üzerinden 4 olarak nitelenen maçta özellikle Beşiktaş seyircisi çok sıkı bir polis çemberine alınacak.

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