Lyon - Beşiktaş Mücadelesi "Çok Yüksek Riskli Maç" Statüsünde
Engin AKGÜRBÜZ - LYON / DHA UEFA Avrupa Ligi Çeyrek finalinde oynanacak Lyon - Beşiktaş karşılaşması emniyet açısından "çok yüksek riskli maç" statüsüne alındı.
Engin AKGÜRBÜZ - LYON / DHA
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek finalinde oynanacak Lyon - Beşiktaş karşılaşması emniyet açısından "çok yüksek riskli maç" statüsüne alındı.
Perşembe günü Fransa'da oynanacak maçı Fransız emniyeti, "çok yüksek riskli maç" olarak nitelendirdi.
Risk ölçeği 4 üzerinden 4 olarak nitelenen maçta özellikle Beşiktaş seyircisi çok sıkı bir polis çemberine alınacak.
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