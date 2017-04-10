Lyon - Beşiktaş Mücadelesi "Çok Yüksek Riskli Maç" Statüsünde

Engin AKGÜRBÜZ - LYON / DHA



UEFA Avrupa Ligi Çeyrek finalinde oynanacak Lyon - Beşiktaş karşılaşması emniyet açısından "çok yüksek riskli maç" statüsüne alındı.



Perşembe günü Fransa'da oynanacak maçı Fransız emniyeti, "çok yüksek riskli maç" olarak nitelendirdi.



Risk ölçeği 4 üzerinden 4 olarak nitelenen maçta özellikle Beşiktaş seyircisi çok sıkı bir polis çemberine alınacak.