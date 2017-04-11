Lyon - Beşiktaş Maçının Hakemi Belli Oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Lyon ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
Zorlu mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis bu karşılaşmada yardımcı olarak görev yapacak. Carlos Gomez ve Jesus Gil Manzano ilave yardımcı olacak. 4. hakemlik görevini ise Teodoro Sobrino üstlenecek.
TÜRK TAKIMLARI İÇİN 3 KEZ DÜDÜK ÇALMIŞTI!
22 EKim 2014 tarihinde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom Arena'da Borussia Dortmund'a 4-0 yenildiği maçı yönetti. Bu karşılaşmada Semih Kaya ve Sneijder sarı kart gördü.
19 Eylül 2013 tarihinde Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol maçında düdük çalmıştı. Bu maçı bordo mavililer deplasmanda Malouda ve Yusuf Erdoğan'ın attığı gollerle 2-1 kazanmıştı. Karşılaşmada Aykut Demir, Sol Bamba, Bosingwa ve Mustafa Yumlu sarı kart gördü.
İspanyol hakem, 1 Ağustos 2012'de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. önelemesinde sahasında Vaslui ile oynadığı maçta görev aldı. Bu karşılaşmada sarı lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'de Egemen Korkmaz, Cristian Baroni, Alex de Souza ve Bekir İrtegün sarı kart gördü. Tek golde Bekir İrtegün'den gelmişti.