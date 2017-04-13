Lyon - Beşiktaş Maçında İlk 11'ler Belli Oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi O. Lyon ile karşılaşacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi O. Lyon ile karşılaşacak.
Lyon Stadı'nda saat 22: 05'te başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis yapacak. Teodoro Sobrino dördüncü hakem olacak.
İki takım da sahaya şu 11'lerle çıkacak;
O. LYON: Lopes, Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel, Tousart, Tolisso, Fekir, Ghezzal, Valbeuena, Lacazette,
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk
LYON / DHA