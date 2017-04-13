Lyon - Beşiktaş Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi O. Lyon ile karşılaşacak.

Lyon - Beşiktaş Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi O. Lyon ile karşılaşacak.

Lyon Stadı'nda saat 22: 05'te başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis yapacak. Teodoro Sobrino dördüncü hakem olacak.

İki takım da sahaya şu 11'lerle çıkacak;

O. LYON: Lopes, Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel, Tousart, Tolisso, Fekir, Ghezzal, Valbeuena, Lacazette,

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk

LYON / DHA

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