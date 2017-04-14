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Lyon-Beşiktaş Maçında 7 Taraftar Yaralandı
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Lyon-Beşiktaş Maçında 7 Taraftar Yaralandı

Beşiktaş'ın Olympique Lyon ile deplasmanda yaptığı karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylarda, iki takımdan toplam 7 taraftarın yaralandığı duyuruldu.

Lyon-Beşiktaş Maçında 7 Taraftar Yaralandı

Beşiktaş'ın Olympique Lyon ile deplasmanda yaptığı karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylarda, iki takımdan toplam 7 taraftarın yaralandığı duyuruldu.

Kaynak: Dunya.com

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