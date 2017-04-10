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Lyon-Beşiktaş Maçına Yüksek Risk Uyarısı
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Lyon-Beşiktaş Maçına Yüksek Risk Uyarısı

Fransız polisi, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında 13 Nisan Perşembe günü Olimpik Lyon'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı karşılaşmayı yüksek riskli olarak derecelendirdi.

Lyon-Beşiktaş Maçına Yüksek Risk Uyarısı

Fransız polisi, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında 13 Nisan Perşembe günü Olimpik Lyon'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı karşılaşmayı yüksek riskli olarak derecelendirdi.

Kaynak: Dunya.com

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