Lyon-Beşiktaş Maçına Yüksek Risk Uyarısı
Fransız polisi, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında 13 Nisan Perşembe günü Olimpik Lyon'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı karşılaşmayı yüksek riskli olarak derecelendirdi.
Fransız polisi, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında 13 Nisan Perşembe günü Olimpik Lyon'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı karşılaşmayı yüksek riskli olarak derecelendirdi.
Kaynak: Dunya.com
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