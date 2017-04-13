Lyon - Beşiktaş İlk 11'ler Belli Oldu!

İki takımın ilk 11'leri belli oldu.



Siyah-beyazlı takımda kart cezalısı Aboubakar ve sakat olan Quaresma maçta forma giyemeyecek.



Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis üstlenecek. Teodoro Sobrino'nun dördüncü hakem olacağı mücadelede, Carlos Gomez ile Jesus Gil Manzano ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.



Lyon Stadı'nda oynanacak ve saat 22: 05'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.



