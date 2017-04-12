Lyon Başkanı Uyardı!

Lyon'da Beşiktaş alarmı! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Lyon'un başkanı Jean-Michel Aulas, Fransız temsilcisinin Beşiktaş ile yapacağı maçın antrenmanına konuk oldu.



Aulas, Lyon'un Beşiktaş karşısında hata yapma lüksü olmadığını belirterek antrenmana gidip, futbolcuları motive etti. Gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hedefleyen Lyon'da Başkan Aulas'ın bu hedef için en kısa yol olarak Avrupa Ligi şampiyonluğu olduğunu söylediği belirtildi.



"TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZÜN ARKASINDAYIM"



Fransız basınında yer alan habere göre Jean-Michel Aulas, Lyon teknik direktörü Bruno Genesio'nun da arkasında durdu. Aulas, "Teknik direktör yönetme konusunda tecrübeli biriyim. Genesio'nun da taktik kültürünün iyi olduğuna inanıyorum. Lyon'un önceki teknik direktörlerinden daha iyi bir ortalaması var." şeklinde konuştu.



Fransa medyasında çıkan haberlerde Lyon teknik direktörü Bruno Genesio'nun sezon sonu takımda kalmasının Beşiktaş eşleşmesine bağlı olduğu yazılıyordu.



Kaynak: Sporx.com