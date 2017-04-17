Lyon Başkanı'na İftira Davası!

Bastia kulübü, olaylar sonrası konuşan Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'ya iftiraları nedeniyle dava açtı.



Bastia-Lyon maçında olayların başladığı Anthony Lopes ile Anthony Agostini olayı sonrası Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, oyuncusuna saldırıldığını iddia etmişti.



SC Bastia Güvenlik Müdürü Anthony Agostini ile Anthony Lopes arasında yaşanan olayların görüntüleri Fransız basını tarafından ortaya çıkarıldı. Görüntüler sonucu, Lyon kalecisi Lopes'in kendisine konuşarak gelen Agostini'yi ittirdiği ve olayların bu ittirmeden sonra başladığı anlaşıldı.



Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, olaylar sonrası sıcağı sıcağına RMC'ye yaptığı açıklamada, "Oyuncularımdan birine, Anthony Lopes'e fiziksel olarak saldırdılar. Bunu yapan kişi Bastia Güvenlik Müdür Anthony Agostini'dir" diyerek öfkesini belli etmiş ve hedef göstermişti.



Bu konuşma sonrası hareket egeçen Bastia Kulübü, görüntüleri de kullanarak pazartesi gününün ilk dakikalarında bölge savcısına giderek Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas hakkında iftira davası açtı.



FİKRET ORMAN DA ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!



"AYAK OYUNU YAPMASIN, AĞZININ PAYINI VERİRİZ"



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'da, Lyon maçı sonraı düzenlenen basın toplantısında Jean-Michel Aulas'ya sert tepki göstermişti.



Fikret Orman, basın toplantısında şu sözleri sarf etmişti:



"İlk etapta kar maskeli, ne olduğu belli olmayan insanlar saldırıyor. Bu kar maskeli arkadaşlar, Lyon kulübünün başkanıyla konuşuyorlar. Kar maskesi olan ve elinde mikrofon olan kişi aynı kişi. Lyon Başkanı, "Beşiktaş organize olup gelmiş" diyor. Kimin organize olduğu anlaşılsın diye gösteriyoruz bu görüntüleri. Çoluk çocuğa ellerinde demirlerle saldırıyorlar. Kavga olmuş, o olmuş. Beşiktaş, Arena'da maçlar oynadı, UEFA, Avrupa Kupası maçı oynamışız. Her maçta teşekkür almışız. Bizim stadyumla ilgili sıkıntı yok ki. Onların taraftarı giriyor, gol oluyor futbolcu gibi içeri giriyorlar. Biz bir şey demiyoruz. Maçtan sonra, "İstanbul'da seyircisiz olsun." Bu terbiyesizliktir, bu ayıptır. Spor ahlakına sığmaz. "Biz bunu kendimiz organize etmedik" diyorlar. Yalan. Kendileri para kazanabilmek için bileti sattılar. Taraftarların yaptıklarını da bize yüklemeye çalışıyorlar. Burası bizim evimiz. Buraya gelip güzel güzel maçları seyretsinler. Ayak oyuncularını Türkiye'de de yapmaya çalışıyorlar. Onların da ağzının payını veriyoruz. Lyon buraya gelince onlara da ağzının payını veririz"



Kaynak: Sporx