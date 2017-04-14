Lyon Başkanı: İstanbul'daki Maçın Seyircisiz Oynanması Gerekiyor

Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, olayların ardından İstanbul'daki maçın seyircisiz oynanması gerektiğini belirtti.

Fransız başkan, Beşiktaş'a suçlamalarda bulunarak, "Sanırım Beşiktaş, maç biletlerini, stada girmemesi gereken insanlara dağıtmış. Birçok taraftarımız yaralandı. UEFA'nın müdahale etmesi gerekir. Rövanşın seyircisiz oynanması daha adaletli olur" dedi.