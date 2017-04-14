Lyon Başkanı Aulas'tan Küstahça İstek

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, dünkü maçta yaşanan olaylarda Beşiktaş Kulübü'nü suçlayarak, UEFA'dan rövanş maçı için önlemler almasını umduğunu belirtti ve, "Bence adaletli olan rövanşın seyircisiz oynanması. Açıkçası rövanş için korkuyorum. Oyuncular için endişeliyiz" dedi.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fransız temsilcisi Lyon'a 2-1 mağlup oldu. Maçtan önce ve maç sırasında yaşanan olaylar, karşılaşmanın önüne geçti. Mücadele sonrasında Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, rövanş hakkında beklenmedik bir istekte bulundu.



"Rövanş için korkuyorum"



İstanbul'da oynanacak rövanş maçının seyircisiz oynanması gerektiğini vurgulayan Aulas, "Özellikle Avrupa'nın en güvenli stadında böyle şeyler yaşanması ilginç. Öyle anlaşılıyor ki Beşiktaş, biletleri stada girme hakkı olmayanlara satmış. Tribünde birçok taraftarımız yaralandı. 3. kısımdaki bazı Türk taraftarları girişte yaşanan kargaşa esnasında biletsiz olarak giriş yaptılar. Bu olaylar ile ilgili elimizde kanıtlar var. Biz elimizden geleni yaptık. Tribüne çıkmamdaki amaç taraftarları sakinleştirmekti. Umarım UEFA rövanş maçı gereken önlemleri alır. Bence adaletli olan rövanşın seyircisiz oynanması. Açıkçası rövanş için korkuyorum. Oyuncular için endişeliyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL