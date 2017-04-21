Lyon Başkanı Aulas: "2 Maçta da Şans Bizden Yanaydı"

Lyon Başkanı Jean Michel Aulas: "Burada muhteşem bir maç seyrettik"



"2 maçta da şans bizden yanaydı"



"Beşiktaş bizi çok iyi karşıladı"



Sercan SAPANATAN-İstanbul-DHA UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Beşiktaş'ı penaltılar sonucu 7-6 yenerek yarı finale çıkan Lyon'da başkan Jean Michel Aulas açıklamalarda bulundu. Çok keyifli bir maç seyrettiklerini belirten Lyon başkanı "2 harika takım vardı sahada ve yarı finale çıkabilmek için herşeylerini verdi bu iki takım. Beşiktaş bugün çok iyi oynadı aslında ve sahada gerçekten çok iyi organize oldular. Ama penaltılarla da olsa kazandık mutluyuz" dedi.



Beşiktaşlı taraftarların ve yöneticilerin kendilerini çok iyi ağırladığını belirten Aulas şöyle devam etti: "İlk maçta istemediğimiz bazı olaylar yaşanmıştı ama bugün burada çok güzel bir atmosfer vardı. Beşiktaş çok iyi bir organizasyon yaptı. Öğlen Fikret Orman ile yediğim yemekten de çok keyif aldım. Bizi çok iyi karşıladılar gerçekten. Herşey mükemmeldi"



Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu da belirten Jean Michel Aulas "Beşikta çok iyi bir takım. Ben inanıyorum ki Beşiktaş bu kupayı yakın zamanda kazanacak. Gerçekten ilk maçta şanslı bir galibiyet almıştık bugünde penaltılar ile şans gene yanımızdaydı. Tekrar belirtiyorum bugün burada çok iyi 2 takımın maçını izledik" diye konuştu.