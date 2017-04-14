Lyon Başkan Yardımcısı: Yaşanan Olayların Tek Sorumlusu Türk Holiganlar

Lyon, Beşiktaş maçı hakkında olay açıklamalarda bulundu! Lyon güvenlik menajeri Annie Saladin ve Lyon Başkan Yardımcısı Vincent Ponsot, Beşiktaş maçı hakkında basın toplantısı düzenlediler. Lyon yetkilileri, Beşiktaş maçı öncesinde yaşanan olaylar için Türk taraftarları suçladı.

''TÜRK HOLİGANLARIN KURBANI OLDUK''

Ponsot, yaptığı açıklamada ''Bizim de sorumluluklarımız var, bunun farkındayız. Ancak, bariz bir şekilde görülüyor ki agresif Türk holiganlarının kurbanı olduk. Görüntüler ortada, UEFA yetkilileri de olaylara şahit oldu. Her kulüp, kendi taraftarlarından sorumludur. Bu andan itibaren, kurallar oldukça açık.'' şeklinde konuştu.

''ÇOK FAZLAYDILAR, KONTROL ETMEK İMKANSIZDI''

Ardından söz alan Annie Saladin ise, ''Çok sayıda Çarşı grubuna ait holigan vardı. Bunlar, taşkınlıklara neden olan başlıca suçlular ve oyunun 45 dakika geç başlamasının tek nedeni bu holiganlardır. Her yerdeydiler, kontrol etmek imkansızdı. Yanıcı maddelerle gelmek isteyen herkes oradaydı. Olaylar, bu konuda eğitimli kişiler tarafından gerçekleşti. Ancak, buraya gelen taraftarlar kendilerini durdurmalıydı, ve bunu onlar da biliyordu.'' dedi.

GENESIO: ''OLAYLARDAN ÇOK ETKİLENDİK''

Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio da basın toplantısında söz alan isimlerdendi. Genesio, ''Dün maçta yaşanan olaylardan çok etkilendik. Futbolda böyle olaylar görmek istemiyoruz. Hakemin, oyunu sakinleştirmek için çok önemli bir görevi vardı. Soyunma odasında her şey açıktı, karakterimizi göstermek zorundaydık. Şimdi, ikinci maça hazırız.'' sözlerini kullandı.