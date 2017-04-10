Lyon Affetmez"

Kara Kartal'ın başarılı teknik adamı Şenol Güneş, 4-3 kazandıkları Trabzonspor mücadelesinin ardından hem sevinçli hem de kızgındı.



Şampiyonluk yolunda alınan kritik 3 puan sebebiyle maçın ardından oyuncularını soyunma odasında önce tebrik eden Şenol Güneş'in sonrasında takımın savunma hattında



görev yapan isimlere yüklendiği öğrenildi. Özellikle takımın yediği 3 golde de kademe hataları yapan Dusko Tosic başta olmak üzere geri bölgede forma giyen isimlere



kızan Güneş'in, "Kazanmak güzel ama bizim gibi şampiyonluğa oynayan bir takım nasıl olur da bir maçta kalesinde 3 gol birden görür anlamıyorum. Takımı bir daha bu halde görmek istemiyorum. Lyon maçı bizim için çok kritik önemde... Herkes daha dikkatli olsun. Lyon hata affetmez" dediği öğrenildi.



FORVETLER DE HEDEFTE



Hücum hattında şans bulan Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'la da görüşen 64 yaşındaki çalıştırıcının, "İkinizi de attığınız goller sebebiyle tebrik ediyorum ancak yakaladığımız fırsatlar, değerlendirdiğimiz pozisyonlardan daha fazlaydı. Özellikle son vuruşlar konusunda daha fazla dikkatli olmamız gerek. Lyon'da bu kadar fazla pozisyon bulamayabiliriz" diyerek sözlerini tamamladığı ifade edildi.



(Fanatik)