Lyon'a Türk Akını!

Beşiktaş, Lyon maçı ile beraber Avrupa arenasında final olmayan bir karşılaşmada en çok taraftara sahip deplasman takımı unvanını bugün kazanabilir. Kuralar çekildikten 3 gün sonra Lyon'un satışa sunduğu biletlerden 17 binlik bölümünü Türk futbolseverlerin aldığı fark edilmişti.



Bunun üzerine Fransız kulübü sadece kendi vatandaşlarına bilet satmıştı. Park Olympique Lyon'da 3 bin kişilik deplasman tribünü ile birlikte 20 bin Beşiktaşlı kesin olarak yerini alacak. Bu sayı, Fransızlar'dan bilet alan diğer Türk seyircilerle beraber 25 bini bulacak. Yani bugün Park Olympique Lyon'un neredeyse yarısı Siyah-Beyaz olacak. Beşiktaşlılar 90 dakika boyunca hiç susmamaya kararlı. Sadece stat değil, Lyon sokakları da adeta maç günündeki Beşiktaş semtine dönüşecek.



Risk seviyesi en yüksek maç



Türk futbolseverlerin fazlalığı nedeniyle Fransız emniyeti açısından bugünkü maç çok önem taşıyor. Lyon-Beşiktaş karşılaşması risk seviyesi en yüksek derece olan 4 koduyla nitelendirildi. Lyon'daki emniyet birimleri, yurtdışından gelen ve deplasman tribününden maçı seyredecek olan taraftarları toplu halde stada götürmeyi düşünse de farklı tribünlerden bilet alan Türkler'e karşı nasıl bir önlemde bulunulacağı merak konusu. Öte yandan yapılacak geniş çaplı aramalarda, siyasi içerikli pankartlar toplanacak.



Kaynak: Fanatik