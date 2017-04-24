Lyon 1 - 2 Monaco

İlk yarım saati golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 36. dakikasında Kolombiyalı golcüsü Falcao ile dengeyi bozan Monaco, genç yıldızı Mbappe ile 44. dakikada farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı da 2-0'lık üstünlükle tamamladı.



İkinci yarıya iyi başlayan Lyon, 51. dakikada Tousart'ın attığı golle farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde skoru korumayı başaran Monaco, sahadan 2-1 galip ayrılarak çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.



Galibiyet serisini 7 maça çıkaran ve 33 maç sonunda puanını 80 yapan Monaco, maç eksiğiyle zirvede yer aldı. Paris Saint Germain ise 34 maç sonunda 80 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor. Lyon ise 33 maç sonunda 54 puanda kaldı ve haftayı 5. sırada kapattı.