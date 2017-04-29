Lviv'de Türkiye Ukrayna İş Forumu: "Serbest Ticarette Sona Gelindi"

Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde Türkiye Ukrayna İş ve Yatırım Forumu düzenlendi.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) ve Lviv Valiliği'nin organizatörlüğünde, Türk şirketlerinin sponsorluğunda düzenlenen forumda Ukrayna'nın yatırım ve ticaret potansiyeliyle ilgili sunumlar yapıldı.



Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv, forumda yaptığı konuşmada, Ukrayna ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması konusunda sona yaklaşıldığını söyledi.



Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman'ın Türkiye ziyareti sırasında serbest ticaret konusunun görüşüldüğünü belirten Ukraynalı Bakan, "Serbest ticaret anlaşmasının önümüzdeki sene sonbaharda atılacağını tahmin diyorum" dedi. Kubiv, Türkiye ile Ukrayna'nın stratejik ortak olduklarının altını çizdi.



"Ukrayna'da iş yapmak kolaylaşıyor"



Geçiş dönemi yaşayan Ukrayna'nın başarılı yapısal reformları hayata geçirmesinin önemini vurgulayan TUİD Başkanı Burak Pehlivan, Ukrayna'nın Türk yatırımcılar için sunduğu fırsatlara dikkati çekti. Türk iş dünyasının Ukrayna'ya son üç yılda 300 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını belirten Pehlivan, Ukrayna'nın iş yapma kolaylığı sıralamasında konumunun iyileştiğini, Türk iş dünyasının ülkede yatırımlarla ilgili boşlukları değerlendirebileceğini söyledi. Pehlivan, serbest ticaret anlaşması ile Ukrayna'daki Türk yatırımlarının artmasının beklendiğini kaydetti.



"Ukrayna, Türk yatırımcıları bekliyor"



DEİK Türk Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin, Türk yatırımcılarının son dönemde Ukrayna'ya olan güveninin arttığını, Lviv'in turizm, IT, sanayi, teknopark gibi alanlarda Türk yatırımcılara ihtiyaç duyduğunu söyledi.



Katılımcılara hitap eden Onur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz, şirketin Ukrayna'daki başarı öyküsünü anlattı ve girişimci ve yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Çetinceviz, Ukrayna yönetiminin son dönemde Türk iş dünyası ile yakın ilişkiler geliştirme arzusunda olduğunun altını çizdi. - Kerem