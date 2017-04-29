Luz Casal, 29 Nisan'da CRR'de sizlerle olacak.



Pedro Almodovar'ın 'Yüksek Topuklar' filminin unutulmaz sesi Luz Casal, kayıtlarını Los Angeles'ta gerçekleştirdiği son albümü 'Alma' ile müzik piyasasına geri dönerken, hem yepyeni şarkılarını hem de 30 yılı aşkın kariyerinin en güzel şarkılarını 29 Nisan'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na getirerek bahar sürprizi yapıyor.



Unutulmaz, Pedro Almodovar filmi 'Yüksek Topuklar' için kaydettiği Augustin Lara klasiği 'Piensa En mi (Beni Düşün)' şarkısıyla Türkiye'de de çok sevilen ve son stüdyo albümü 'La Pasion' ile de Türkiye'de yine platin plak satışlarını geride bırakan Luz Casal son olarak Best Of albüm çalışması 'Un Ramo de Rosas (Bir Gül Demeti)' ile de en çok satanlar arasına girmişti. 'Gracias a la vida','Historia de un amor', 'amado mio' gibi klasik şarkılara getirdiği yorumlarla tüm Avrupa'da romantik dinleyicilerin hayranlığını kazanan Luz Casal dünya turnesi kapsamında CRR'de sanatseverlerle buluşuyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : CRR Konser Salonu



Mekan Adresi : Darülbedayi Cad.



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Luz Casal



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır