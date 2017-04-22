Dinamik grup Luxus, 22 Nisan'da KadıköySahne'de müzikseverlerle buluşuyor.



"Luxus, her seferinde başka renklerde ışık yayan bir şiirli lambadır. Boynunuzdaki kravatın yasaklanmış göbek atma isteğidir. Çaresizliğin kıçında patlayan siyah deriden dede terliğidir. Terli terli su içmenin yegane bahanesidir. Elinizde patlama ihtimali oldukça yüksek bir sıhhatli bombadır. Şudur, budur.



Dinamik grup Luxus, dünyanın bin türlü gazabından kaçıp deliliğe sığınanların şarkılarını söylüyor. Grubun üçüncü ürünü "Hunim Başımda", tüm müzik marketlerde..."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : KadıköySahne



Mekan Adresi : KadıköySahne

Osmanağa Mah. Osmancık Sok: 25E



Başlangıç Saati : 22.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Luxus



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır