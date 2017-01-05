Dinamik grup Luxus, 5 Ocak'ta IF Performance Hall'da müzikseverlerle buluşuyor.



"Luxus, her seferinde başka renklerde ışık yayan bir şiirli lambadır. Boynunuzdaki kravatın yasaklanmış göbek atma isteğidir. Çaresizliğin kıçında patlayan siyah deriden dede terliğidir. Terli terli su içmenin yegane bahanesidir. Elinizde patlama ihtimali oldukça yüksek bir sıhhatli bombadır. Şudur, budur.



Dinamik grup Luxus, dünyanın bin türlü gazabından kaçıp deliliğe sığınanların şarkılarını söylüyor. Grubun üçüncü ürünü "Hunim Başımda", tüm müzik marketlerde..."